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إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-30T11:22:21+0000
إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 25 حالة وفاة، وتشخيص أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت 6375 فحصاً جديداَ بواقع: 2250 أربيل، 999 السليمانية، 2795 دهوك، 67 حلبجة، 174 كرميان، 90 رابرين.

واضافت انها سجلت 1002 حالة إصابة بكورونا توزعت على هذا النوع: 427 أربيل، 163 السليمانية، 331 دهوك، 32 حلبجة، 38 كرميان، 11 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 532 مصابا وكالاتي: 105 أربيل، 20 السليمانية، 360 دهوك، 15 حلبجة، 32 كرميان.

واشار البيان الى وفاة 25 مصابا بالوباء: 7 أربيل، 7 السليمانية، 8 دهوك، 1 حلبجة، 1 كرميان، 1 رابرين.

وتابع البيان ان اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء ولغاية الان وصل الى 75336 بينما اكتسب 42608 فيما ما يزال 30297 توفي 2431.

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