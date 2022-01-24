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إقليم كوردستان يسجل قفزة في إصابات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-24T13:16:26+0000
إقليم كوردستان يسجل قفزة في إصابات كورونا

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل قفزة في إصابات فيروس كورونا على مستوى الإقليم خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٦٧٦١ فصحا خلال ٢٤ ساعة الماضية، وأفضت لاكتشاف ١٥٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من ١١٢٢ إصابة في اليوم السابق.

وأشارت إلى تعافي ٤٨٥ مريضا من الجائحة، ووفاة ٣ آخرين جراء مضاعفات الفيروس، خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الوزارة إن إجمالي الإصابات في الإقليم وصل إلى ٣٩٩١٣١، بينها ٧١٩٠ وفاة، و ٣٧٥٩٣٨ حالة شفاء.

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