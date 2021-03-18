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إقليم كوردستان يسجل قفزة بإصابات كورونا بأكثر من 500 حالة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-18T10:51:28+0000
إقليم كوردستان يسجل قفزة بإصابات كورونا بأكثر من 500 حالة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 512 حالة مؤكدة توزعت على هذا النحو: 195 أربيل، 126 السليمانية، 178 دهوك، 1 حلبجة، 10 كرميان، 2 رابرين ليرتفع إجمالي العدد إلى 114510.

ووفقا للبيان فإن 231 مصابا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 60 أربيل، 64 السليمانية، 92 دهوك، 15 كرميان، ليصل عدد حالات التعافي إلى 106323.

وسجل البيان حالتي وفاة كليهما في أربيل ليكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن 3579.

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