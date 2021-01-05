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إقليم كوردستان يسجل أعلى نسبة في وفيات رجال الدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-05T10:43:42+0000
إقليم كوردستان يسجل أعلى نسبة في وفيات رجال الدين

شفق نيوز/ اعلن اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن وفاة العشرات من رجال الدين في العام 2020 في نسبة لم تسجل مسبقا لمثل هذا العدد لهذه الفئة من المجتمع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد ملا سعيد عبدالله ويسي عقده اليوم، في مقر الاتحاد بمحافظة اربيل حيث استعرض فيه احصائية عمل ونشاطات الاتحاد خلال العام الماضي.

وقال ويسي خلال المؤتمر ان المجلس الاعلى للافتاء اصدر 21 فتوى عامة في مجالات مختلفة مع 10 توضيحات شرعية خاصة بمعاملات البيع والشراء بعد تزايد الاستفسارات حول هذا الامر في الاقليم.

ونوه الى ان الاتحاد ساهم في حل أكثر من 2000 مشكلة أُسرية واجتماعية اضافة الى معالجة 369 خلافا على اراض زراعية وكذلك معاجلة 223 مشكلة مختلفة.

وقال ملا ويسي ايضا ان الاتحاد نشر 15 بحثا علميا وفكريا واجاب على 999 استفسارا وطلب توضيح.

وتابع رئيس الاتحاد بالقول انه خلال العام الماضي سجلنا أعلى نسبة في وفيات رجال الدين، حيث توفي 94 رجل دين بسبب فيروس كورونا.

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