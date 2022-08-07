إقليم كوردستان يسجل "صفر" وفيات بكورونا لليوم الرابع على التوالي

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، تسجيل صفر وفاة، و288 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها أجرت "2389 فحصاً مختبرياً وسجلت 539 حالة شفاء من فيروس كورونا".

وأضافت أن "إجمالي أعداد الوفيات بقي على حاله عند 7459 حالة (لليوم الرابع على التوالي)، بينما ارتفع أعداد المصابين بالفيروس إلى 463 ألفاً و334، في حين بلغ إجمالي المتعافين من الوباء 450 ألفاً و615 شخصاً".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد سجلت 95 إصابة بفيروس كورونا، و230 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة، يوم أمس السبت.