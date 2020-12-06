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إقليم كوردستان يسجل ٣٧٧ إصابة و٣٢٦ حالة تعاف من فيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-06T12:34:36+0000
إقليم كوردستان يسجل ٣٧٧ إصابة و٣٢٦ حالة تعاف من فيروس كورونا
إقليم كوردستان يسجل ٣٧٧ إصابة و٣٢٦ حالة تعاف من فيروس كورونا

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