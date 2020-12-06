سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
إقليم كوردستان يسجل ٣٧٧ إصابة و٣٢٦ حالة تعاف من فيروس كورونا
Category: كوردســتانيات
Date: 2020-12-06T12:34:36+0000
إقليم كوردستان يسجل ٣٧٧ إصابة و٣٢٦ حالة تعاف من فيروس كورونا
related
إقليم كوردستان: مصادر ظهور فيروس كورونا مرة اخرى غير واضحة وغير معلومة
Date: 2020-05-23 15:47:13
اقليم كوردستان يدعو للحد من التنقل: لا زلنا في مرحلة الوقاية من كورونا
Date: 2020-03-12 14:27:29
اقليم كوردستان يسجل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Date: 2020-04-10 18:31:21
عاصمة اقليم كوردستان تعدُّ مشروعاً لتحقيق الأمن الغذائي
Date: 2020-05-19 13:01:32
اقليم كوردستان يمدد الحظر 10 ايام اخرى
Date: 2020-03-31 17:16:06
الصين تزود اقليم كوردستان باكثر من 1000 مقياس فحص لفيروس كورونا
Date: 2020-03-24 09:47:05
اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا
Date: 2020-03-28 10:40:04
كوردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا
Date: 2020-03-04 08:47:21
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.