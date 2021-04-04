إقليم كوردستان يسجل ١٠١٤ إصابة جديدة خلال يوم بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الأحد، تسجيل ١٣ حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أجرت خلال ٢٤ ساعة ماضية ٩٤٢٧ عملية فحص سجلت من خلالها ١٠١٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على مدن:

• (٣٤٥) اربيل

• (٣٤٠) السليمانية

• (٢٣٦) دهوك

• (٤) حلبجة

• (٦٩) گرمیان

• (٢٠) رابرين

كما تم تسجيل ٣٧٤ عملية شفاء:

• (٩٨) أربيل

• (٧٨) السليمانية

• (١٨٧) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٨) گرمیان

• (١) رابرين

وسجلت الوزارة ١٣ عملية وفاة

• (٧) اربيل

• (٢) السليمانية

• (٣) دهوك

• (١) گرمیان

ومنذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان أصيب ١٢٥١٤٦ شخصاً، تعافى منهم ١١١٠٨٧ شخصاً، وتوفي ٣٧١٥ اخر.