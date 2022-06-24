إقليم كوردستان يسجل رقماً قياسياً في تسجيل السيارات خلال أسبوع واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن إقبال السكان على شراء السيارات الجديدة في تزايد مستمر بمناطق ومدن الإقليم كافة.

ووفقا لإحصائيات رسمية نشرتها دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم نقلا عن وزارة الداخلية فإن تم تسجيل 2528 سيارة لأول مرة في الإقليم خلال الأسبوع الماضي.

واستعرضت الوزارة بالتفصيل تسجيل السيارات في المحافظات الثلاث ففي أربيل قد تم تسجيل 1850 سيارة، وفي محافظة السليمانية 499 سيارة، وفي دهوك 179 سيارة.

وأفادت مديرية المرور العامة في إقليم كوردستان، في شهر آذار/ مارس من العام 2022، أنها تسجل وبشكل شهري أكثر من 10 آلاف سيارة في الإقليم، فيما أرجعت ارتفاع نسبة حوادث السير إلى إزدياد أعداد السيارات المسجلة والتي وصلت إلى قرابة مليوني عجلة.

وقال عميد المرور أسعد ملا كريم مدير قسم التخطيط والإحصاء في المديرية في تصريح رسمي في حينها إن المرور العامة سجلت العام الماضي 4 آلاف و120 حادث سير في أنحاء إقليم كوردستان كافة، أسفرت عن مصرع 623 شخصاً وإصابة أكثر من 7 آلاف، و137 شخصاً، مبيناً أنه منذ بداية العام الحالي ولغاية الأول من شهر آذار وقع 552 حادث سير اسفر عن مصرع 50 مواطناً واصابة 889 بجروح.

وأضاف أن نسبة الحوادث في إقليم كوردستان للربع الأول من العام الحالي قريبة من نسبة العام الماضي خلال المدة ذاتها، مشيراً إلى أن عدد السيارات بتزايد مستمر في الوقت الراهن، حيث يتم تسجيل أكثر من 10 آلاف سيارة شهرياً، وبازدياد اعداد السيارات ونزولها للشارع ازدادت حوادث السير بشكل كبير.

وأردف بالقول "نحن نواصل خططنا من أجل عدم زيادة أعداد السيارات من خلال وزارة الداخلية والوزارات ذات العلاقة لتوفير وسائل النقل العام"، منوهاً إلى أن عدد السيارات المسجلة في إقليم كوردستان بلغت مليوناً، و985 الفاً، و727 سيارة وهذا عدد كبير للغاية مما يعني أن لكل ثلاثة أشخاص سيارة".