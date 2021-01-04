إقليم كوردستان يسجل حصيلة ملفتة بحالات التعافي من فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن تسجيل ست حالات وفاة لمرضى بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية، منها ١٠٢ حالة إصابة جديدة، و٩٨٣ حالة تعافي.

وذكر بيان للوزارة أنها أجرت خلال يوم ٣٠٣٦ عملية فحص، توزعت على:

• (٣١) اربيل

• (١٩) سليمانية

• (٥٠) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٢) گرمیان

• (٠) رابرين

كما توزعت حالات التعافي الـ٩٨٣ على:

• (٣٣٨) هولير

• (١٧٧) السليمانية

• (٣٨٠) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٣٨) گرمیان

• (٤٨) رابرين

كما سُجلت حالات الوفيات الجديدة في مدن:

• (١) اربيل

• (٢) السليمانية

• (٣) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٠) گرمیان

• (٠) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ١٠٣٧٦٤ شخصاً، تعافى منهم ٧٤١٣٦، وتوفي ٣٣٩٧ اخر.