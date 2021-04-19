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إقليم كوردستان يسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-19T13:37:20+0000
إقليم كوردستان يسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تسجيل ١٤ حالة وفاة خلال يوم لمصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة، أنها أجرت خلال يوم ٩٢٢٩ عملية فحص، سجلت من خلالها 

١٢٧٧ إصابة جديدة توزعت على:

• (٢٥٦) أربيل

• (٣٢٥) السليمانية

• (٦٠٦) دهوك

• (١٤) حلبجة

• (٥٩) گرمیان

• (١٧) رابرين

كما سجلت تعافي ٧١٦ شخصاً:

• (٨٨) أربيل

• (٢١٣) السليمانية

• (٣٥٤) دهوك

• (٤) حلبجة

• (٤٧) گرمیان

• (١٠) رابرين

وسجلت ايضاً ١٤ حالة وفاة

• (٢) أربيل

• (٣) السليمانية

• (٩) دهوك

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان ١٤٠٥٧٣ إصابة، منها ١١٨١٦٨ حالة شفاء، ووفاة ٣٨٩٠.

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