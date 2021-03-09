إقليم كوردستان يسجل حالة وفاة و325 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الصحة فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 162 أربيل، 56 السليمانية، 90 دهوك، 2 حلبجة، 3 كرميان، 12 رابرين.

وأضاف البيان ان 171 مريضا بالجائحة تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 75 أربيل، 16 السليمانية، 74 دهوك، 6 رابرين.

وتوفي مصاب واحد بالوباء وذلك في محافظة اربيل، بحسب البيان.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات إلى 111181 بينما تماثل من بينهم 104773 توفي 3542 مصابا منذ تفشي الوباء بالإقليم ولغاية الآن.