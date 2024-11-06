إقليم كوردستان يسجل تراجعاً ملحوظاً بأسعار الدجاج وأصحاب الدواجن يعانون

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدجاج في الآونة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المحلية في إقليم كوردستان، في حين اشتكى اصحاب الدواجن من خسائر متزايدة.

ويقول رئيس جمعية مربي الدواجن، نازم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدجاج شهدت انخفاضاً جديداً، حيث بلغ سعر كيلو غرام من الدجاج في مزارع الدواجن 2250 ديناراً"، موضحاً أن "سعر الكيلو غرام من الدجاج كان يبلغ 2500 دينار خلال الأسبوع الماضي، لكنه انخفض مؤخراً ليصل إلى 2250 ديناراً".

ويتابع، "حالياً، يعاني أصحاب مزارع الدواجن من خسائر متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار العلف، إلى جانب استخدام المزيد من وسائل التدفئة لمواجهة برودة الطقس، مما يزيد من الأعباء المالية على هذا القطاع".

و يأتي هذا التطور وسط ظروف اقتصادية معقدة يتعامل معها قطاع الإنتاج الحيواني، حيث يعاني مربو الدواجن من ضغط كبير جراء تكاليف الإنتاج، مما يؤثر على هوامش أرباحهم.