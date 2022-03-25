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إقليم كوردستان يسجل تراجعا جديدا بإصابات كورونا بـ32 حالة خلال آخر 24 ساعة
Category: كوردســتانيات
Date: 2022-03-25T13:54:23+0000
إقليم كوردستان يسجل تراجعا جديدا بإصابات كورونا بـ32 حالة خلال آخر 24 ساعة
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