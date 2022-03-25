سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يسجل تراجعا جديدا بإصابات كورونا بـ32 حالة خلال آخر 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-25T13:54:23+0000
إقليم كوردستان يسجل تراجعا جديدا بإصابات كورونا بـ32 حالة خلال آخر 24 ساعة

إقليم كوردستان يسجل تراجعا جديدا بإصابات كورونا بـ32 حالة خلال آخر 24 ساعة

related

إقليم كوردستان .. تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

Date: 2021-11-18 11:44:03
إقليم كوردستان .. تراجع طفيف بالاصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

قرابة 2000 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-01 11:46:33
قرابة 2000 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

أكثر من 1500 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-10-03 14:02:01
أكثر من 1500 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان .. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات بكورونا

Date: 2022-01-05 13:25:15
إقليم كوردستان .. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات بكورونا

تراجع كبير بحصيلة الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2022-02-19 11:23:05
تراجع كبير بحصيلة الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان .. ارتفاع إصابات كورونا وانخفاض طفيف بالوفيات

Date: 2022-01-04 13:17:56
إقليم كوردستان .. ارتفاع إصابات كورونا وانخفاض طفيف بالوفيات

كورونا إقليم كوردستان .. قرابة 1500 إصابة جديدة و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2022-01-27 12:05:11
كورونا إقليم كوردستان .. قرابة 1500 إصابة جديدة و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

تراجع بالاصابات وارتفاع طفيف بالوفيات بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2021-11-19 12:27:25
تراجع بالاصابات وارتفاع طفيف بالوفيات بكورونا في اقليم كوردستان