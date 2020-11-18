إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل ٢٢ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة في عموم الإقليم، الذي سجل انخفاضاً بأعداد الإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ٥٣٢٧ عملية فحص سجلت خلالها ٥٧٦ إصابة جديدة توزعت على:

•(١٩٣) اربيل

•(١٢٧) السليمانية

•(٢٠٠) دهوك

•(١١) حلبجة

•(٣٧) گرمیان

•(٨) رابرين

وذكرت الوزارة أنها سجلت ٣٣٠ حالة تعاف

•(١١٥) اربيل

•(٢٠) السليمانية

•(١٤٧) دهوك

•(١٥) حلبجة

•(٣١) گرمیان

•(٢) رابرين

وخلال ٢٤ ساعة ماضية سجل إقليم كوردستان ٢٢ حالة وفاة، توزعت على

•(٥) اربيل

•(٨) السليمانية

•(٤) دهوك

•(٢) حلبجة

•(١) گرمیان

•(٢) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس في عموم الإقليم أصيب ٩١٤٨٠ شخصاً، تعافي منهم ٥٦٣١٨ وتوفي ٢٩١٣ آخر.