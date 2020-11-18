سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-18T13:26:09+0000
إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل ٢٢ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة في عموم الإقليم، الذي سجل انخفاضاً بأعداد الإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ٥٣٢٧ عملية فحص سجلت خلالها ٥٧٦ إصابة جديدة توزعت على:

(١٩٣) اربيل

(١٢٧) السليمانية

(٢٠٠) دهوك

(١١) حلبجة

(٣٧) گرمیان

(٨) رابرين

 

وذكرت الوزارة أنها سجلت ٣٣٠ حالة تعاف

(١١٥) اربيل

(٢٠) السليمانية

(١٤٧) دهوك

(١٥) حلبجة

(٣١) گرمیان

(٢) رابرين

وخلال ٢٤ ساعة ماضية سجل إقليم كوردستان ٢٢ حالة وفاة، توزعت على

(٥) اربيل

(٨) السليمانية

(٤) دهوك

(٢) حلبجة

(١) گرمیان

(٢) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس في عموم الإقليم أصيب ٩١٤٨٠ شخصاً، تعافي منهم ٥٦٣١٨ وتوفي ٢٩١٣ آخر.

related

إصابات كورونا كوردستان تلامس 50 الف حالة

Date: 2020-10-02 12:07:34
إصابات كورونا كوردستان تلامس 50 الف حالة

٢٥ حالة وفاة و٥٩١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2020-08-31 12:01:36
٢٥ حالة وفاة و٥٩١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

Date: 2020-10-05 12:15:24
اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

وزير صحة اقليم كوردستان يعلن تعافي 74 مصابا بفيروس كورونا

Date: 2020-04-04 15:12:43
وزير صحة اقليم كوردستان يعلن تعافي 74 مصابا بفيروس كورونا

تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-05-30 16:07:13
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

اربيل تعلن رسمياً فك قيود كورونا وفق ضوابط

Date: 2020-08-21 09:03:36
اربيل تعلن رسمياً فك قيود كورونا وفق ضوابط

كوردستان تخفض سعر علاج مرضى كورونا اهلياً

Date: 2020-08-10 07:51:08
كوردستان تخفض سعر علاج مرضى كورونا اهلياً