إقليم كوردستان يسجل ارتفاعاً قياسياً في الأمطار مقارنة بـ 2024

شفق نيوز- السليمانية

سجّلت مدن إقليم كوردستان ارتفاعاً ملحوظاً في المجاميع التراكمية لكميات الأمطار خلال موسم 2025 ولغاية 30 كانون الأول، مقارنةً بـ موسم الأمطار لعام 2024 ولغاية 30 كانون الأول من العام ذاته، وفق إحصائيات رسمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت المجاميع التراكمية للأمطار في محافظة السليمانية خلال موسم 2025 ولغاية 30 كانون الأول نحو 360.8 ملم، مقابل 183 ملم للفترة نفسها من موسم 2024، ما يشير إلى ارتفاع واضح في معدلات الهطول.

وفي محافظة أربيل، وصلت كميات الأمطار التراكمية خلال موسم 2025 ولغاية 30 كانون الأول إلى 212.8 ملم، مقارنة بـ 43 ملم فقط خلال موسم 2024 ولغاية التاريخ ذاته.

أما محافظة دهوك، فقد سجّلت 199.5 ملم كميات تراكمية للأمطار في موسم 2025 حتى 30 كانون الأول، مقابل 34.1 ملم في موسم 2024 للفترة نفسها، فيما بلغت الكميات في محافظة حلبجة 304.9 ملم خلال موسم 2025، مقابل 241.6 ملم خلال موسم 2024 ولغاية 30 كانون الأول.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب متخصصين في الأنواء الجوية، تحسناً واضحاً في الموسم المطري الحالي مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي قد يسهم في تعزيز الخزين المائي، وسط متابعة الجهات المختصة لتداعيات هذه الكميات على السدود والبنى التحتية في الإقليم.