إقليم كوردستان يسجل ارتفاعا بالموقف الوبائي .. أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 729 حالة جديدة ليرتفع معها إجمالي العدد إلى 186445.

ووفقا للموقف الوبائي اليوم الذي يصدر عن وزارة صحة الإقليم فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 197 أربيل، 200 السليمانية، 260 دهوك، 3 حلبجة، 69 كرميان.

واكتسب 464 مريضاً الشفاء التام وكالاتي: 80 أربيل، 205 السليمانية، 147 دهوك، 4 حلبجة، 27 كرميان، 1 رابرين ليصل مجموع حالات التعافي إلى 174154.

وتوفي 8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية في الإقليم وكما يأتي: 3 السليمانية، 5 دهوك ليكون عدد حالات الوفيات 4485.

وكان وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وعدم التراخي في تطبيقها.

وقال البرزنجي في تصريح أدلى به للصحفيين الخميس على هامش استضافته في برلمان كوردستان في اربيل، إنه وبشكل عام ووفق الإحصاءات، والتقارير الصحية لهذا الأسبوع فإنه يوجد زيادة في معدل الإصابات بكورونا، مردفا بالقول إن مؤشرات الوضع الوبائي في الإقليم سائرة نحو التحول من اللون الأصفر والعودة إلى اللون البرتقالي مرة أُخرى، وهذا يأتي بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا في العراق عامة.

وأكد أن فيروس كورونا مازال متفشيا، وينبغي للمواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية لأننا لم نصل مرحلة الإستغناء عن الكمامة، مضيفا "للأسف نشهد تراخيا من الناس في تطبيق الإجراءات وبدأ يسود معتقداً خاطئا بينهم بأن الفيروس قد انتهى".