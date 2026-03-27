مع إتاحة "الأونلاين".. إقليم كوردستان يستأنف دوام المدارس والجامعات الأحد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، استئناف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التعليمية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29 آذار/مارس 2026.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزارتين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن القرار جاء عقب اجتماع مشترك عُقد بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح المراكز والمؤسسات التعليمية كافة واستئناف العملية الدراسية بشكل طبيعي.

من جهتها، أوضحت وزارة التربية في بيان منفصل لاحق ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدوام يستأنف يوم الأحد المقبل في المؤسسات التعليمية (الحكومية والأهلية والدولية)، مع مراعاة النقاط الآتية:

1- أي ولي أمر طالب لا يرغب في حضور طفله فعلياً في الصف الدراسي، لن يتم تسجيل (غياب) بحقه، وبإمكانه في المدارس الحكومية والأهلية التابعة لنظام وزارة التربية الاستفادة من منصات التعليم الإلكتروني (المذكورة مع هذا البيان). ويقتصر حضوره في المدرسة على أوقات الامتحانات فقط، وفقاً لجدول امتحانات المدرسة والوزارة. ولأجل ذلك، يتوجب على ولي الأمر ملء استمارة خاصة في المدرسة. كما يقوم المعلمون والمدرسون بإرسال الواجبات المنزلية عبر مجموعات المدرسة أو تطبيق (e-Evaluation) للطلاب الذين اختاروا التعليم الإلكتروني.

2- طلاب المدارس الدولية، في حال عدم رغبة أولياء أمورهم بإرسالهم إلى المدرسة، يتوجب على المدرسة الدولية توفير التعليم لهم عبر الإنترنت (أونلاين)، أو إلكترونياً، أو بأي وسيلة أخرى، ويكون حضورهم في المدرسة إلزامياً في أوقات الامتحانات فقط.

3- بإمكان المدارس الأجنبية الاستفادة من النقطة رقم (2) بنفس الطريقة، أو يمكنهم اتخاذ قرار بتحويل نظام الدراسة بالكامل إلى نظام "أونلاين" أو إلكتروني، وذلك حسب قرار الهيئة الإدارية للمدرسة.

4- لطمأنة طلاب الصف الثاني عشر الإعدادي والتاسع الأساسي الذين لديهم امتحانات وطنية ووزارية، نود إعلامهم بأن الوزارة ستقوم بتعديل التقويم الدراسي الخاص بامتحاناتهم.

من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني عشر الإعدادي (المدارس الحكومية والأهلية): يمكنكم الاستفادة من التعليم الإلكتروني عبر منصة (e-Wane) المفعلة حالياً، للاطلاع (اضغط هنا).

من الصف الأول وحتى السادس الأساسي: المنصة الرقمية التفاعلية (Qutabxanekem - مدرستي) مفعلة الآن لطلاب المدارس الحكومية، للاطلاع (اضغط هنا).

وكان المدير العام لتربية السليمانية، آزاد عبد الله، قال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، الثلاثاء الماضي، إن وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان ستعقد اجتماعاً يوم السبت لاتخاذ قرار جديد بشأن دوام المدارس، مؤكداً أن تجربة التعليم الإلكتروني لم تحقق النجاح المطلوب.

ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، تعرضت محافظات ومدن إقليم كوردستان لهجمات بطائرات مسيرة بين وقت وآخر، إلا أن معدل الهجمات في الأسبوعين الأخيرين ارتفع بشكل ملحوظ ليصبح بشكل يومي ولعدة مرات، مما هدد سلامة المدنيين خصوصاً طلبة المدارس من مختلف المراحل.

وعلى خلفية هذا التصعيد اضطرت حكومة الإقليم إلى تعطيل الدوام في المدارس بالمحافظات الكوردستانية خشية على سلامة التلاميذ والطلبة.