إقليم كوردستان يستعين بالغاز المصاحب لرفع انتاجه من الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الخميس كيفية الاستفادة من الغاز المصاحب في حقل شيخان النفطي مع "ستيورت كاترال" المدير التنفيذي لشركة "بترول جولف كيستون".

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ستكون الاستفادة مماثلة لمحطة كرميان التي تبلغ طاقة إنتاجها 165 ميغاواط، والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الغاز المصاحب في حقول النفط لمحطات إمداد الطاقة سوف يُخفّض من تكاليف إنتاج الكهرباء.

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الأحد العشرين من شهر حزيران الجاري تراجع ساعات تجهيز الطاقة على الشبكة الوطنية في عموم مناطق ومدن الإقليم جراء انخفاض معدل تزويد الغاز من محطة "خورمله"، و توقف محطتين غازيتين أُخريين في اربيل بسبب مشكلة فنية.

وأعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان في شهر آذار الماضي أن معدل إنتاج الطاقة في محطة كرميان ارتفع لتصل إلى 85 ميغاواط، مبينة أن الإنتاج مستمر بالزيادة يوميا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بعد 12 آيار من العام 2021، وبدء شركة "آكريكو" بإنتاج الطاقة في محطة "كرميان" فإن معدل إنتاج الكهرباء في المحطة وصل إلى 85 ميغاواط.

وأضاف البيان أنه يوميا إنتاج الطاقة الكهربائية يزداد أكثر، ومن المقرر وإلى نهاية شهر حزيران المقبل، يصل معدل الإنتاج إلى 165 ميغاواط في المحطة، وسيتم تحويلها على شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان، وسيكون لها منفعة جيدة تعود على كوردستان عامة وإدارة منطقة "كرميان" خاصة.