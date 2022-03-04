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إقليم كوردستان يستعيد طفلاً من اليونان غرقت أسرته في بحر "إيجه"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-04T14:16:50+0000
إقليم كوردستان يستعيد طفلاً من اليونان غرقت أسرته في بحر "إيجه"

شفق نيوز/ أعادت حكومة إقليم كوردستان اليوم الجمعة طفلاً من اليونان يُدعى "ريوار ريبوار" الناجي الوحيد من أسرة غرق أفرادها أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر الإبحار بقارب في بحر "إيجه" من تركيا.

وكان الطفل الذي يبلغ من العمر 11 عاما قد علق خلال الأشهر الماضية لدى السلطات اليونانية بعد غرق القارب الذي كان يقل أُسرته نهاية العام الماضي، وقد قامت حكومة الإقليم اليوم بإعادته إلى محافظة أربيل وتسليمه إلى ذويه.

وقد تم استقبال الطفل في مطار اربيل الدولي، من قبل ذويه، ومن قبل سليم باشا ممثل رئيس حكومة الإقليم.

وتحدث الطفل ريبوار لوسائل الاعلام قائلا: أنا سعيد بعودتي إلى كوردستان ولكنني حزين في الوقت ذاته لعدم وجود أفراد أسرتي معي.

في غضون ذلك قال عم الطفل للصحفيين وقد أغرورقت عيناه بالدموع: أشعر أن أرض كوردستان كلها أصبحت ملكي بعودة أبن شقيقي ولكن فقدنا أربعة من أسرته، مضيفا "أشكر حكومة إقليم كوردستان على الجهود التي بذلتها لإعادة الطفل".

وكان قارب يحمل على متنه قرابة 70 مهاجراً غير شرعي بينهم أسرة الطفل "ريوار" قد غرق في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021 في بحر "إيجه" قبالة السواحل اليونانية، ولم ينجُ منهم سوى 17 شخصاً.

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