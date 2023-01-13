إقليم كوردستان يستعيد جثتي شابين لقيا حتفهما غرقا قبالة السواحل اليونانية

شفق نيوز/ اعلنت "لوتكا" لشؤون اللاجئين العراقيين، اليوم الجمعة، أنه ستتم في منتصف شهر كانون الثاني الجاري استعادة جثتي شابين (رجل وامرأة) لقيا حتفهما بعد غرق قارب كانا على متنه قبالة السواحل اليونانية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "جثتي المهاجرين الكورديين (زانا قادر، وزريان محمد) ستتم استعادتهما الى اقليم كوردستان العراق يوم الاحد الساعة 5:05 مساء".

وأضاف "خفر السواحل اليوناني عثرت على جثتي المهاجرين الكورديين على مرحلتين منفصلتين بعد أكثر من شهرين من غرق بلم لتهريب المهاجرين في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني 2022 قبالة سواحل إيفيا".