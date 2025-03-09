إقليم كوردستان يستعد للاحتفال بيوم "الزي القومي" (صور)

شفق نيوز/ يحتفل إقليم كوردستان العراق، يوم غد الاثنين، بـ"الزي القومي"، عبر ارتداء الأزياء التقليدية في الأماكن العامة، ما يحوّل المناسبة إلى أشبه بكرنفال كبير.

ففي هذا الاحتفال، يتم ارتداء الأزياء التقليدية، وهي الزي الكوردي، من قبل أغلب المواطنين وبالأعمار كافة، والخروج إلى الأماكن العامة والأسواق والمتنزهات، وكذلك الدوائر الرسمية والمدارس والجامعات.

وأقرت حكومة إقليم كوردستان، رسمياً في العام 2012 العاشر من شهر آذار/ مارس من كل عام موعدا لإرتداء هذا الزي للحفاظ على أصالة وتقاليد الشعب الكوردي وموروثه القومي.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، تحضيرات المواطنين في الإقليم للاحتفال بهذا اليوم، عبر الإقدام على شراء وخياطة الزي الكوردي، استعدادا لإرتدائه بهذه المناسبة.

وتتنوع تصاميم الزي الكوردي باختلاف المناطق والمجتمعات الكوردية في إقليم كوردستان، وعلى سبيل المثال، يمكن رؤية الرجال يرتدون السروال الواسع المعروف باسم "شالوار"، والجاكيت التقليدي، بينما تتميز النساء بفساتين طويلة وزخارف ملونة.

ويظهر الزي الكوردي بشكل خاص في المناسبات الهامة والتقليدية، مثل الأعراس والاحتفالات الدينية، ويكتسب الزي خلال هذه المناسبات أهمية إضافية كوسيلة لتعزيز الانتماء الاجتماعي وتوحيد المجتمع.