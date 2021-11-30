سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يستعد لـ"أوميكرون" بإجراءات: لم نسجل أية حالة ونراقب المسافرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-30T08:23:28+0000
إقليم كوردستان يستعد لـ"أوميكرون" بإجراءات: لم نسجل أية حالة ونراقب المسافرين

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء حكومة الإقليم الإجراءات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الداخلية ريبر أحمد في اربيل، "لم نرصد إصابة أي شخص بالمتحور الجديد في اقليم كوردستان، ونتابع يوميا الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية".

وذكر أيضا أنه "في المرحلة الراهنة نراقب المسافرين الذين يعودون او يغادرون الاقليم، وقد اتخذنا الاستعدادات اللازمة بالاستفادة من الخبرة التي اكتسبناها في مواجهة الفيروس خلال السنتين الماضيتين، و التي تعرضنا فيها الى موجات وبائية عدة".

وقال الوزير"انه اذا سجلنا حالة يشتبه باصابتها فاننا سنعلن عن ذلك للراي العام"، مبينا أن "هذا المتحور الجديد ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يستغرق عدة أسابيع لكي تكتسب خاصيته سرعة الانتقال والانتشار".

related

وزير صحة إقليم كوردستان يدعو الأسر لوقاية أطفالهم من فيروس كورونا

Date: 2021-03-21 05:47:48
وزير صحة إقليم كوردستان يدعو الأسر لوقاية أطفالهم من فيروس كورونا

وزير الصحة الكوردستاني يحذر من المرحلة "الجديدة" لكورونا

Date: 2020-10-27 08:02:01
وزير الصحة الكوردستاني يحذر من المرحلة "الجديدة" لكورونا

وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة وهذا ما نأمله من السكان في العيد

Date: 2021-05-09 07:05:47
وزير صحة الإقليم: الوضع الوبائي تحت السيطرة وهذا ما نأمله من السكان في العيد

وزير صحة الإقليم: من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا

Date: 2021-06-13 08:44:50
وزير صحة الإقليم: من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا

الصحة الكوردستانية تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

Date: 2020-02-27 10:30:45
الصحة الكوردستانية تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

وزير صحة إقليم كوردستان يتوقع إنحساراً سريعاً للموجة الجديدة لكورونا

Date: 2021-08-03 09:07:38
وزير صحة إقليم كوردستان يتوقع إنحساراً سريعاً للموجة الجديدة لكورونا

مستشفى في اقليم كوردستان يسجل 20 حالة تعافي من كورونا يوميا

Date: 2020-06-27 11:36:26
مستشفى في اقليم كوردستان يسجل 20 حالة تعافي من كورونا يوميا

إقليم كوردستان .. أكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-04-11 10:53:45
إقليم كوردستان .. أكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة