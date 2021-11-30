إقليم كوردستان يستعد لـ"أوميكرون" بإجراءات: لم نسجل أية حالة ونراقب المسافرين

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الثلاثاء حكومة الإقليم الإجراءات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الداخلية ريبر أحمد في اربيل، "لم نرصد إصابة أي شخص بالمتحور الجديد في اقليم كوردستان، ونتابع يوميا الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية".

وذكر أيضا أنه "في المرحلة الراهنة نراقب المسافرين الذين يعودون او يغادرون الاقليم، وقد اتخذنا الاستعدادات اللازمة بالاستفادة من الخبرة التي اكتسبناها في مواجهة الفيروس خلال السنتين الماضيتين، و التي تعرضنا فيها الى موجات وبائية عدة".

وقال الوزير"انه اذا سجلنا حالة يشتبه باصابتها فاننا سنعلن عن ذلك للراي العام"، مبينا أن "هذا المتحور الجديد ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يستغرق عدة أسابيع لكي تكتسب خاصيته سرعة الانتقال والانتشار".