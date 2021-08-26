إقليم كوردستان يستعد لتصدير ثلاثة محاصيل زراعية إلى السعودية وأوربا

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الخميس أن الوزارة تستعد لتصدير محاصيل الطماطم، والباذنجان، والرمان إلى المملكة العربية السعودية والدول الأوربية.

وأعربت الوزيرة في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم، عن سعادتها بأن المنتجات المحلية لإقليم كوردستان تصل إلى أسواق أوروبا والدول العربية منذ عامين.

طالباني ذكرت أنه نستعد في الأيام المقبلة لتصدير محاصيل الطماطم، والباذنجان، والرمان إلى المملكة العربية السعودية والدول الأوربية.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعدت خطة ضمن برنامجها الحكومي لتصدير المنتجات والسلع المحلية إلى دول المنطقة والعالم بهدف تعدد وزيادة الإيرادات غير النفطية.