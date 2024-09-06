إقليم كوردستان يستعد لانتخابات برلمانه قبل أسبوع من موعدها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أنها ستباشر بتجهيز المدارس لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع من موعدها المقرر.

وأفاد مكتب الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء الكوردستاني وجّه وزارة التربية بضرورة الاستعداد المبكر لضمان حماية مباني وممتلكات المدارس قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان.

وأشار البيان إلى أن الوزارة مكلفة بتحضير المراكز الانتخابية في المدارس قبل أسبوع من موعد الانتخابات، مع التأكيد على أهمية حماية المنشآت والممتلكات التعليمية.

وبحسب المرسوم الصادر عن رئاسة إقليم كوردستان، من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.