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إقليم كوردستان يستعد لاستقبال المحتفين بنوروز من وسط وجنوب العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-12T12:55:12+0000
إقليم كوردستان يستعد لاستقبال المحتفين بنوروز من وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الفنادق والمطاعم في اقليم كوردستان، يوم السبت، المباشرة بالاستعدادات لاستقبال السياح القادمين من وسط وجنوب العراق للاحتفاء بأعياد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة.

وقال نائب رئيس الرابطة شكر عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "الحجوزات وصلت تقريبا الى ذروتها ونتوق لأن يكون موسم السياحة الربيعي مزدهر جداً".

وأضاف عزيز، "حالياً اغلب الحجوزات قد اكتملت تقريباً في عموم الفنادق، وغداً سنجتمع مع هيئة السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنظيم بعض الحفلات بمناسبة أعياد نوروز للسياح القادمين من وسط وجنوب البلاد".

الى ذلك قال قائممقام مركز قضاء أربيل، نبز عبد الحميد، لوكالة شفق نيوز، انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في نقاط الدخول الى أربيل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدخول السياح".

واكد ان "كل التسهيلات اللازمة سوف تقدم للسياح"، مبيناً أن "لجاناً وفرقاً من هيئة السياحة ستتواجد في نقاط التفتيش لتسهيل دخول السياح للمدينة".

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