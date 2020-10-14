سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إقليم كوردستان يستبعد رسمياً اللجوء لحظر التجوال

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T08:29:26+0000
إقليم كوردستان يستبعد رسمياً اللجوء لحظر التجوال

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاربعاء ان اللجنة لن تلجأ إلى خيار إعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى.

وقال البرزنجي في تصريح ادلى به للصحفيين قبل انعقاد اجتماع للجنة العليا انه خلال الاجتماع سنقرر الشروط والإجراءات اللازمة بشكل عام وبما يتعلق بالمدارس والجامعات بشكل خاص.

واضاف ان الاجتماع سيتناول الإجراءات في الاماكن العامة كالاسواق والاماكن التي تشهد ازدحاما بالكثافة السكانية، مؤكداً أن الحركة الكثيفة للسكان من دون الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية تسبب بقلق لنا من تزايد الإصابات بالفيروس.

واشار الى ان الاجراءات الوقائية بسيطة جدا ولكن للاسف قليل من يلتزم بها.

ونوه الوزير إلى أن الجانب الثاني من الاجتماع سيناقش إعادة فتح صفوف المدارس والجامعات وستصدر القرارات الملائمة لها وسيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع.

ولفت الى انه لا يوجد قرار على مستوى اعادة فرض حظر التجوال خلال الاجتماع، مؤكدا ان حظر التجوال يتطلب استعدادا كبيرا وهذا الامر غير متوفر في الوقت الراهن.

related

سكان اقليم كوردستان يشعرون بقوة زلزال ايران الثاني

Date: 2020-02-23 20:34:36
سكان اقليم كوردستان يشعرون بقوة زلزال ايران الثاني

بارزاني يحدد 4 نقاط رئيسة بالحوارات بين اربيل وبغداد: نصدر نفط كركوك سوية

Date: 2019-10-02 09:54:51
بارزاني يحدد 4 نقاط رئيسة بالحوارات بين اربيل وبغداد: نصدر نفط كركوك سوية

وزير داخلية الاقليم يعلن اهم ما سيتم مباحثته مع وفد رفيع المستوى من بغداد

Date: 2019-08-27 13:00:14
وزير داخلية الاقليم يعلن اهم ما سيتم مباحثته مع وفد رفيع المستوى من بغداد

وزير صحة الاقليم يعلن 33 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع معدل الوفيات لـ2%

Date: 2020-06-09 13:22:08
وزير صحة الاقليم يعلن 33 اصابة جديدة بكورونا وارتفاع معدل الوفيات لـ2%

برلمان اقليم كوردستان يعلن رسميا جلسة يوم الاربعاء لمنح الثقة لمسرور بارزاني وحكومته

Date: 2019-07-08 11:39:59
برلمان اقليم كوردستان يعلن رسميا جلسة يوم الاربعاء لمنح الثقة لمسرور بارزاني وحكومته

حكومة اقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي

Date: 2020-03-09 15:14:06
حكومة اقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي

مئات الشركات وعشرات الدول تشارك في الدورة 13 لمعرض أربيل الدولي

Date: 2019-09-25 21:16:25
مئات الشركات وعشرات الدول تشارك في الدورة 13 لمعرض أربيل الدولي

تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2020-06-04 11:51:19
تسجيل خمس اصابات جديدة بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان