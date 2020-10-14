إقليم كوردستان يستبعد رسمياً اللجوء لحظر التجوال

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاربعاء ان اللجنة لن تلجأ إلى خيار إعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى.

وقال البرزنجي في تصريح ادلى به للصحفيين قبل انعقاد اجتماع للجنة العليا انه خلال الاجتماع سنقرر الشروط والإجراءات اللازمة بشكل عام وبما يتعلق بالمدارس والجامعات بشكل خاص.

واضاف ان الاجتماع سيتناول الإجراءات في الاماكن العامة كالاسواق والاماكن التي تشهد ازدحاما بالكثافة السكانية، مؤكداً أن الحركة الكثيفة للسكان من دون الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية تسبب بقلق لنا من تزايد الإصابات بالفيروس.

واشار الى ان الاجراءات الوقائية بسيطة جدا ولكن للاسف قليل من يلتزم بها.

ونوه الوزير إلى أن الجانب الثاني من الاجتماع سيناقش إعادة فتح صفوف المدارس والجامعات وستصدر القرارات الملائمة لها وسيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع.

ولفت الى انه لا يوجد قرار على مستوى اعادة فرض حظر التجوال خلال الاجتماع، مؤكدا ان حظر التجوال يتطلب استعدادا كبيرا وهذا الامر غير متوفر في الوقت الراهن.