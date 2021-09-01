صحة إقليم كوردستان: 700 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

شفق نيوز/ قال كل من وزير التربية آلان حمه سعيد، وزير الصحة سامان البرزنجي يوم الأربعاء إن الوزارتين تسعيان إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من التدريسيين والمعلمين والعاملين في السلك التربوي مع قرب حلول العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 في إقليم كوردستان.

وقال وزير التربية في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير الصحة على هامش افتتاحهما منفذاً تلقيحيا في مدينة اربيل العاصمة، إن تدريسيي محافظة دهوك سجلوا أعلى نسبة من بين اقرانهم في إقليم كوردستان بتلقي اللقاح.

وأضاف أنه في محافظة السليمانية التحضيرات الجارية لافتتاح منفذ تلقيحي لكي يتلقى أكبر عدد ممكن من التدريسيين والمعلمين، و موظفي التربية اللقاحات مع بدء العام الدراسي الجديد.

من جهته قال وزير الصحة خلال المؤتمر إن الوزارة وسعت من عملية حملة التلقيح للتدريسيين من خلال افتتاح منافذ تلقيحية جديدة، مشيرا إلى أن أكثر من 60 الف معلم وتدريسي سجلوا اسماءهم على المنصة الالكترونية تلقى 21 الفا من بينهم الجرعة الأولى بينما تلقى 17 الف الجرعتين كاملة، وندعو المتبقين منهم الى المسارعة في التسجيل.

وتابع بالقول لدينا ثلاثة انواع من اللقاحات "فايزر، واسترازنيكا، وسينوفارم" وقد وصلتنا منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي ولغاية الآن مليون و200 الف جرعة لقاح ولغاية الان صرف منها 700 الف جرعة ، مبينا أن 460 الف شخص تلقوا الجرعة الاولى وقرابة 240 الف مواطن تلقوا الجرعتين، مؤكدا أن حملة التلقيح مستمرة بوتيرة تصاعدية.

ونوه الوزير إلى أن هناك 171 منفذاً لاعطاء اللقاح للمواطنين في إقليم كوردستان.