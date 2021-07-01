إقليم كوردستان يسابق الزمن لتطعيم 20% من سكانه بلقاح كورونا قبل نهاية العام

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس أن الوزارة تسعى إلى تطعيم 20% من نسبة السكان في الإقليم بلقاح كورونا قبل حلول نهاية العام 2021.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة الصحة في برلمان كوردستان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن اخذ 190 الف شخص الجرعة الاولى من اللقاح و70 الف الجرعة الثانية أي بنسبة 5% من الجرعة الاولى و2% من الجرعة الثانية، وبحسب المعايير الدولية يجب الوصول الى 20% قبل نهاية العام الحالي"، مضيفا أن "المحاولات جارية للوصول الى هذا العدد بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية في توفير اللقاحات المطلوبة".

وعن اجتماعه اليوم في برلمان كوردستان مع لجنة الصحة البرلمانية قال الوزير: ناقشنا مسألة أجور العيادات والمستشفيات الاهلية وايضا قدمنا تقريرا مفصلا لهم عن أوضاع كورونا واللقاحات التي أخذها المواطنون وكل ما يتعلق بالوضع الصحي في الإقليم، موضحا أن هذا الاجتماع يأتي دوريا بعد اجتماع آخر عُقد العام الماضي مع لجنة الصحة في البرلمان.

وكان البرزنجي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في الإقليم، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وعدم التراخي في تطبيقها.

يشار إلى أن العراق قد شرع في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في شهر آذار/مارس الماضي بعد وصول أول شحنة من اللقاحات.