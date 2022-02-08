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إقليم كوردستان يزيد من ساعات تجهيز الكهرباء إعتباراً من آذار المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T10:00:14+0000
إقليم كوردستان يزيد من ساعات تجهيز الكهرباء إعتباراً من آذار المقبل

شفق نيوز/ قررت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء زيادة ساعات تجهيز الطاقة للسكان وذلك اعتبارا من شهر آذار المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن مجلس وزارة الكهرباء عقد اجتماعاً بإشراف الوزير كمال محمد صالح لمناقشة، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء، ومشاريع وخطط الوزارة.

وقررت الوزارة خلال الاجتماع تزويد 40 امبيرا من الطاقة للمشتركين اعتبارا من مطلع شهر آذار المقبل عبر العدادات الذكية التي نصبتها حكومة الاقليم مؤخرا.

وكان وزير الكهرباء قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن بإمكان وزارته إنتاج قرابة 7000 ميغاواط من الكهرباء في حال توفر الوقود.

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