إقليم كوردستان يزيد طاقته الإنتاجية من زيت الزيتون إلى ۱۱۰ أطنان يومياً

شفق نيوز / بينما تواصل التشكیلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان دعم القطاعات الصناعية والزراعية، ارتفع إنتاج المصانع المحلية لزيت الزيتون إلى أكثر من 110 أطنان يومياً، بواسطة سبعة مصانع محلية في الإقليم.

وتنتج مصانع الزيتون في الإقليم، الزيت بجودة عالية جدا وتستقبل حوالي 800 طن من الزيتون يومياً من المزارعين المحليين بكوردستان.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية مزارعي الزيتون في إقليم كوردستان، نعمت مولود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "في بعض الأيام يتم الحصول على طن من الزيتون، وفي بعض الأيام على 30 طنًا، ففي غضون 24 ساعة قد يتم التوقف عن العمل لمدة 4 إلى 5 ساعات، لذلك يتم إنتاج 20 طناً".

وأضاف مولود: "في السابق كان يتم بيع كل شيء من قبل المصانع الأهلية للقطاع الخاص، وكانت تفرض على المزارعين والفلاحين شروط قاسية، بينما الآن يذهب المزارعون من كل مكان إلى هذا المصنع".

وفضلاً عن المناطق الثلجية والباردة، فإن إقليم كوردستان بأكمله مناسب لزراعة الزيتون ويمكن زراعته، ويعمل حوالي 1350 مزارعاً في هذا المجال.