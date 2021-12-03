إقليم كوردستان يزود الأمم المتحدة بأدلة ومعلومات حول الموارد المالية لداعش

شفق نيوز/ أفاد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الجمعة بأن حكومة الإقليم زودت فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) بالأدلة اللازمة حول الموارد المالية لتمويل التنظيم المتشدد.

وقال زيباري في تصريح صحفي عممه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إنه "لمساعدة فريق التحقيق قدمت مؤسسات حكومة الإقليم عدة وثائق ومعلومات متعلقة بتنظيم داعش وموارده المالية إلى ذلك الفريق".

وأوضح أنه "أُنشئت آلية تبادل المعلومات بين حكومة إقليم كوردستان و(يونيتاد) لأرشفة البريد الإلكتروني المتعلق بجرائم داعش، والتي تتماشى مع امتثال العراق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 بمقاضاة التنظيم على ضوء الجرائم الدولية".