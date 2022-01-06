إقليم كوردستان يرفع الحظر عن استيراد فاكهة الرمان

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان يوم الخميس رفع الحظر عن استيراد محصول فاكهة الرمان.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بسبب انخفاض منتج فاكهة الرمان في أسواق إقليم كوردستان، ولمراعاة التوازن بأسعار الرمان قررت وزارة الزراعة رفع الحظر عن هذا المنتج والسماح لاستيراده من الخارج".

وتنسق وزارة الزراعة في الإقليم مع وزارة الزراعة الاتحادية في تحديد والخضر والفواكه ومنتجات اللحوم التي يُسمح باستيرادها خلال الفصول الأربعة في محاولة للحفاظ على تسويق المنتج المحلي في الداخل وعدم تأثره بالمستورد ضمن ما يُمسى بالروزنامة الزراعية.