إقليم كوردستان يرغب في توسيع أفق علاقاته مع اليابان

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن رغبة الإقليم في توسيع أفق علاقاته مع اليابان.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع السفير الياباني الجديد في العراق ماتسوموتو فوتوشي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول فرص توطيد علاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان ومجالات التعاون المشترك، وفقا لبيان رئاسي.

فإلى جانب التهنئة بمباشرته مهامه الجديدة، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لجهود وأعمال الوكالات والمنظمات اليابانية في إقليم كوردستان، وعن رغبة إقليم كوردستان في توسيع أفق علاقاته مع اليابان، مشيرا في هذا السياق إلى وجود المساندة والأرضية المناسبة للاستثمار الياباني في إقليم كوردستان.

من جهته، وإلى جانب تقديم نبذة عن نشاطات القطاع الخاص والشركات اليابانية في إقليم كوردستان، أكد السفير الياباني رغبة بلده في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان، معبراً عن استعداد القطاع الخاص في بلده للاستثمار وتوسيع الأعمال والنشاطات في العراق وإقليم كوردستان.

وذكر البيان أن الأوضاع السياسية في العراق، وعلاقات أربيل وبغداد، وأحدث المستجدات في المنطقة بصورة عامة، شكلت محوراً آخر للاجتماع.