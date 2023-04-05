إقليم كوردستان يرسل 50 طناً من الأدوية إلى تركيا لإغاثة متضرري الزلزال

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسليم القنصلية التركية في أربيل، 50 طناً من الأدوية والمساعدات الطبية، لنقلها إلى المناطق المتضررة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات عدة من الجنوب التركي يوم 6 شباط/ فبراير الماضي.

ويأتي ذلك، ضمن سلسلة مساعدات إغاثية وطبية، قدمتها حكومة إقليم كوردستان، إلى الجانب التركي للمساعدة في تخفيف العبء عن متضرري الزلزال المدمر الذي افتك بمناطق الجنوب التركي.

وقال وزير صحة الإقليم، سامان برزنجي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "منذ اليوم الأول لكارثة الزلزال، أرسلنا وفق توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، المساعدات وفرق الإغاثة والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة".

وأضاف برزنجي: "اليوم انتهينا من جمع أكثر من 50 طناً من الأدوية وتضم 252 نوعاً من العلاجات والمستلزمات الطبية وجرى تسليمها إلى القنصلية التركية في أربيل، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الزلزال".

بدوره، قدم القنصل التركي لدى أربيل، محمد مولود، شكره لشعب وحكومة إقليم كوردستان، على تقديمهم المساعدة وإغاثة متضرري بلاده، مؤكداً أن ذلك يبرهن العلاقات الإنسانية والتاريخية بين الإقليم وتركيا.

إلى ذلك، أكد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، أن "المؤسسة ماتزال تقوم وبشكل يومي بتوزيع أكثر من 6000 وجبة طعام على المتضررين المقيمين الآن في المخيمات ضمن مناطق الزلزال التركي".