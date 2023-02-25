إقليم كوردستان يرسل مزيداً من قوافل المساعدات إلى المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا

شفق نيوز/ أعلن رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية أحمد موسى، يوم السبت، أن المؤسسة سيّرت المزيد من قوافل المساعدات إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا ممّا أدى إلى سقوط الألوف بين قتيل وجريح.

وقال موسى في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مشرف إدارة منطقة "زاخو" المستقلة كوهدار شيخو في معبر إبراهيم الخليل الحدودي الدولي، إن المؤسسة ستواصل جهودها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين في تركيا وسوريا متى ما اقتضت الضرورة، مؤكدا أن المؤسسة تبذل جهدا من اجل استحصال تراخيص رسمية للعمل في البلدين.

من جهته عبر شيخو خلال المؤتمر، إنه خلال أربعة أيام تمكنا من إرسال 45 شاحنة كبيرة تحمل مساعدات إغاثية مختلفة إلى المتضررين من الزلزال.

وكان القنصل التركي في أربيل محمد مولود ياقوت قد أعلن، يوم الخميس 23 من شهر شباط، أن حكومة إقليم كوردستان وشعبها كانت أسرع وأول من لبى لنداء الإغاثة الدولية التي اطلقته بلاده جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف مواطن.