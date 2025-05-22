إقليم كوردستان يرسل حصة الخزينة الاتحادية من وارداته غير النفطية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تحويل حصة الخزينة الاتحادية من الواردات غير النفطية لشهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن المبلغ المحوّل بلغ 50 ملياراً و522 مليوناً و750 ألف دينار، وهو من الواردات غير النفطية لإقليم كوردستان.

وبينت أنه تم تحويل المبلغ نقداً إلى الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية لدى فرع البنك المركزي العراقيفيأربيل.