إقليم كوردستان يرد على مزاعم تهريب النفط عبر ناقلات وبيعه لإسرائيل

شفق نيوز/ نفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم السبت، مزاعم أثارتها وسائل إعلام عراقية خلال الأيام الأخيرة حول تهريب النفط من الإقليم عبر ناقلات وبيعه لإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها ترفض بشدة هذه الشائعات المضللة التي تعتبرها محاولة من قبل أعداء الاستقرار والإتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن جميع هذه التصريحات والشائعات لا أساس ولا حقيقة لها، في وقت أن حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية مشغولتان بحل المشاكل العالقة.

واعتبرت وزارة الثروات الطبيعية في بيانها أن تلك الشائعات تهدف فقط إلى نسف وتفويت الفرصة الذهبية التي أتيحت بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لحل المشاكل العالقة.

وأكد البيان أن نفط الإقليم يتم تصديره بالكامل عبر خط الأنابيب وتحت رقابة شركة (ديلويت) الدولية المحايدة، مشددا على أن وزارة الثروات تحترم دائما الدستور والقوانين الاتحادية العراقية.

وهذه هي ليست المرة الأول التي تُثار مثل هكذا تهم من قبل وسائل إعلام وجهات سياسية عراقية مناوئة للسلطات في إقليم كوردستان إلا أن الأخيرة في كل مرة تفنّد عبر متحدثين وبيانات رسمية تلك المزاعم والتهم.