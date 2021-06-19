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إقليم كوردستان يرد على اتهامات بشأن المنتج المحلي: ملتزمون بروزنامة بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-19T08:00:20+0000
إقليم كوردستان يرد على اتهامات بشأن المنتج المحلي: ملتزمون بروزنامة بغداد

شفق نيوز/ رد مسؤول حكومي في إقليم كوردستان، يوم السبت، على اتهامات مسؤولي ديالى بتهريب وإدخال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والأضرار بالمنتج المحلي في البلاد.

وقالت مدير زراعة كرميان، شادية حسين عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "اتهام إقليم كوردستان بإدخال منتجات زراعية وثروة حيوانية إلى المحافظات الأخرى دون رقابة أو ضوابط جمركية، لا أساس له من الصحة".

وأوضحت عباس، أن "أي منتجات أو أصناف للثروة الحيوانية لا تدخل الإقليم من دول الجوار دون تعرفة جمركية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة العراقية والحكومة الاتحادية".

وأكدت وجود "روزنامة تنسيق بين وزارتي الزراعة في الاقليم والوزارة الاتحادية لتنظيم دخول المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وأن وزارة الزراعة الكوردستانية ملتزمة بالروزنامة لحماية المنتج الوطني والثروة الحيوانية وعبر شركات رسمية معتمدة وفقاً للحاجة والاكتفاء في عموم المحافظات".

ولفتت إلى أن "كرميان لم تمنح أي موافقات غير رسمية لتسويق المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية وأن عمليات المتابعة والتدقيق تسير بشكل محكم ومكثف حماية للمنتج الوطني العراقي".

وكان مسؤولون في ديالى، قد اتهموا في مناسبات عدة، اقليم كوردستان، بعدم الالتزام بحماية المنتج والسماح بدخول المنتجات الممنوعة من منافذها.

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