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رئيس إقليم كوردستان يرحب بإدانة ألمانيا لداعشي بتهمة إبادة الإيزيديين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-01T13:20:23+0000
رئيس إقليم كوردستان يرحب بإدانة ألمانيا لداعشي بتهمة إبادة الإيزيديين

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بإدانة القضاء الألماني لمتهم من تنظيم داعش بتهمة ارتكاب إبادة بحق الايزيديين.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، إن "محاكمة وإدانة إرهابي داعشي في المانيا بتهمة الإبادة العرقية للإيزديين، خطوة مهمة نرحب بها". 

وأضاف بارزاني، "نساند مثل هذه الخطوات كل المساندة، ونأمل أن تكون حافزاً أكبر لتحقيق العدالة للضحايا الإيزديين وكل ضحايا الإرهاب".

وقضت محكمة ألمانية الأسبوع الماضي بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم داعش بعد إدانته بتهمة ارتكاب إبادة في حق الإيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة". 

وهذه هي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة أن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى الإبادة كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

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