إقليم كوردستان يرحب بإدانة دول كبرى لهجوم أربيل ويحدد الهدف المشترك

شفق نيوز/ رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك الذي أصدرته خمس عواصم عالمية للتنديد بالاعتداءات الأخيرة على أربيل.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر، "أرحب بهذه الإدانة الواضحة بالإجماع من أصدقاء وشركاء العراق وإقليم كوردستان للهجوم الأخير على أربيل".

وتابع: "لدينا هدف مشترك: الاستقرار والأمن لجميع الشعوب العراقية والنصر في الحرب على داعش".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دانت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن "بأشد العبارات" إطلاق صواريخ على قاعدة جوّية تضم قوات أميركية في أربيل في كردستان العراق، محذرةً من أنها "لن تتسامح" مع هجمات ضد التحالف.

وأعلنت داخلية إقليم كوردستان اول امس الاربعاء، استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي عبر طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار.

واستهدف قصف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ في منتصف شباط الماضي ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أمريكي.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم" مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت "الاحتلال الأمريكي" في العراق، ولم تقدم ما يدل على ادعائها.

وهذا هو ثالث هجوم من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حين استهدف مجهولون المطار بستة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية، واتهمت سلطات الإقليم آنذاك فصائل الحشد الشعبي بشن الهجوم، لأن الصواريخ أُطلقت من سهل نينوى، حيث تنتشر تلك الفصائل.