إقليم كوردستان يرحب بتمديد مهام البعثة العسكرية الالمانية في العراق

شفق نيوز/ رحبت حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة بقرار البرلمان الألماني القاضي بتمديد مهمة قوات بلاده في العراق.

واعرب رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر "أُرحب بتمديد تفويض القوات المسلحة الالمانية في التحالف الدولي ضد داعش، وبعثة الناتو لغاية يناير عام 2022.

واضاف "كان لألمانيا دور مركزي في الحرب ضد داعش ودعمت قوات البيشمركة بما في ذلك التدريب.

ووافق البرلمان الألماني مجددا على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 15 شهرا أخرى، إذ أيدت الغالبية في تصويت أجري بالاسم لصالح تمديد المهمة.

وستستمر مهمة الجيش الاتحادي (الألماني) حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، وسيشارك فيها ما لا يزيد عن 500 جندي وفقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة البرلمان الألماني على تمديد المهلة لـ15 شهرا.

وتسهم ألمانيا في المهمة برادار للمجال الجوي للاكتشاف المبكر للطائرات والصواريخ. ومن المنتظر أن تكون مهمة التدريب للقوات المسلحة العراقية مستقبلا جزءا من مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحالية في العراق.

وكانت أحزاب الائتلاف الكبير في ألمانيا قد دعت في وقت سابق إلى تأييد استمرار مهمة الجيش الألماني في العراق.

واستولى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق شاسعة في شمال العراق في الفترة بين عامي 2014 و2017، لكنه بعد ذلك فقد هذه المناطق من خلال هجوم مدعوم دوليا، لكن لا يزال التنظيم يشن هجمات.