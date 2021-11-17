إقليم كوردستان يرحب بالعودة الطوعية للمهاجرين من بيلاروسيا وبغداد تسير رحلة إستثنائية

شفق نيوز/ رحبت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء بالجهود المبذولة بإعادة المهاجرين الكورد طوعا من بيلاروسيا إلى الاقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم، جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الأسابيع القليلة الماضية، وقع عدد من مواطني إقليم كردستان ضحايا للتهريب من أجل المنفعة المادية، واستغل بعضهم الوضع من أجل الاساءة لسمعة حكومة الاقليم لأهداف قصيرة الأمد لتظهر الحقائق أن تلك الشائعات بعيدة عن الصحة".

وأضاف أن حكومة إقليم كردستان بذلت كل المحاولات ولن تتردد في إعادة المواطنين المحاصرين على الحدود البيلاروسية، وترى أن هذا من واجبها تقديم التسهيلات كافة لهم وأن ترحب ترحيبا حارا بعودتهم.

كما تعرب حكومة إقليم كردستان عن امتنانها وتقديرها لجميع الأطراف التي ساعدت وتساعد في استعادة أولئك الذين يرغبون في العودة طوعا إلى ديارهم، وفقا للبيان.

الى ذلك قررت الخطوط الجوية، تنفيذ رحلة جوية غداً الخميس لإجلاء العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية.

وكان القنصل الألماني العام في إقليم كوردستان كليمنس زيمتنر قد حث في وقت سابق من اليوم سكان الإقليم إلى عدم التصديق بالمهربين بشأن الوعود التي يقطعونها لهم بشأن الهجرة إلى أوروبا، واصفا تلك الوعد بأنها مجرد "أكاذيب" تقودهم إلى مصير مشابه للمتواجدين على الحدود البيلاروسية.