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إقليم كوردستان يدين تفجير اسطنبول "الإرهابي"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-13T19:03:01+0000
إقليم كوردستان يدين تفجير اسطنبول "الإرهابي"

شفق نيوز/ أدان إقليم كوردستان، يوم الأحد، التفجير الذي وقع في ميدان تقسيم في اسطنبول بتركيا، وأوقع قتلى وجرحى.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تغريدة، "‏إنني أدين الهجوم الإرهابي في اسطنبول، أفكاري وصلواتي مع أسر الضحايا وأحبائهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "‏أدين بشدة الهجوم الجبان في اسطنبول، ‏أفكاري مع حكومة وشعب تركيا والضحايا وعائلاتهم".

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

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