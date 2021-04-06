سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يدق ناقوس الخطر: وحدات العناية المركزة امتلأت بمصابي كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T07:16:49+0000
إقليم كوردستان يدق ناقوس الخطر: وحدات العناية المركزة امتلأت بمصابي كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء امتلأ وحدات العناية المركزة في المستشفيات بالمصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي في مؤتمر صحفي عقده على هامش تسلم الوزارة مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا من شركة "جايكا" اليابانية، "للأسف نمر بأوضاع خطيرة جدا جدا"، لافتا أن "وحدات العناية المركزة في الإقليم لم تعد تسع لاستقبال المرضى لامتلائها".

وأضاف ان معدل الإصابات بكوفيد 19 بتصاعد في اقليم كوردستان مع زيادة الوفيات والحالات الحرجة مما دفع الى تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية.

related

إقليم كوردستان يسجل حالة وفاة و325 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-03-09 12:02:04
إقليم كوردستان يسجل حالة وفاة و325 إصابة جديدة بكورونا

كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

Date: 2020-12-26 14:35:04
كوردستان تمنع السفر من وإلى لبنان لمدة 20 يوماً

خمس وفيات و361 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-11 10:11:29
خمس وفيات و361 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

دهوك تكشف نتائج فحص مشتبه بإصابته بالسلالة الجديدة بكورونا

Date: 2021-01-14 09:32:39
دهوك تكشف نتائج فحص مشتبه بإصابته بالسلالة الجديدة بكورونا

بعد فك قيود كورونا .. تعافي قطاع السياحة وانتعاش الأسواق بإقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 13:49:07
بعد فك قيود كورونا .. تعافي قطاع السياحة وانتعاش الأسواق بإقليم كوردستان

كوردستان تدرس تحصين نفسها من سلالة كورونا الجديدة

Date: 2020-12-22 19:41:17
كوردستان تدرس تحصين نفسها من سلالة كورونا الجديدة

كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

Date: 2020-02-17 19:32:16
كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

بارزاني يدعو للالتزام بحظر التجوال لاحتواء سرعة تفشي كورونا

Date: 2020-06-01 18:53:04
بارزاني يدعو للالتزام بحظر التجوال لاحتواء سرعة تفشي كورونا