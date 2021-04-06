إقليم كوردستان يدق ناقوس الخطر: وحدات العناية المركزة امتلأت بمصابي كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء امتلأ وحدات العناية المركزة في المستشفيات بالمصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور آسو حويزي في مؤتمر صحفي عقده على هامش تسلم الوزارة مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا من شركة "جايكا" اليابانية، "للأسف نمر بأوضاع خطيرة جدا جدا"، لافتا أن "وحدات العناية المركزة في الإقليم لم تعد تسع لاستقبال المرضى لامتلائها".

وأضاف ان معدل الإصابات بكوفيد 19 بتصاعد في اقليم كوردستان مع زيادة الوفيات والحالات الحرجة مما دفع الى تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية.