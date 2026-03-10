إقليم كوردستان يدعو بغداد لحماية السيادة وكبح الجماعات "الخارجة عن القانون"

شفق نيوز- اربيل

دعا إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية السيادة العراقية وكبح الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون التي تستهدف الإقليم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين بشدة الهجمات غير المبررة التي تستهدف المواطنين والمؤسسات المدنية، واستهداف البعثات الدبلوماسية الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية".

وأضافت أن "القنصلية العامة لدولة الإمارات تعرضت الليلة الماضية لهجوم، إلا أنه لم يسفر عن خسائر بشرية".

وأكد البيان أن "إقليم كوردستان ليس طرفاً في هذا الصراع، ولطالما كان مؤيداً للسلام والاستقرار والتعايش المشترك في المنطقة".

وشددت الدائرة على أن "على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية السيادة العراقية، وكبح جماح تلك المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون داخل العراق، والتي تستهدف إقليم كوردستان باستمرار ودون أي مبرر".

ومع تصاعد الحرب الأميركية- الاسرائيلية على إيران، تعرّضت مواقع ومؤسسات دبلوماسية في أربيل والسليمانية لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت محيط القنصليات الأجنبية ومطار أربيل الذي يضم قوات للتحالف الدولي.

وأول أمس الأحد، أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد أسماء أشخاص وأطراف متورطة بتنفيذ الهجمات ضد إقليم كوردستان، مؤكداً انه سيتعامل مع الأمر في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.