إقليم كوردستان يدشن معبراً حدودياً جديداً مع إيران

شفق نيوز/ دشن وزير المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، صباح اليوم الأحد، معبراً حدودياً برياً جديداً بين الإقليم وإيران.

وعلى هامش زيارته إلى معبر برويزخان الحدودي الدولي بين كوردستان، صرّح شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقده،بأن معبر "تيلكو" أفتُتح اليوم رسميا.

وأوضح أن افتتاح هذا المعبر سيكون له تأثير إيجابي على توفير فرص العمل، وزيادة الحركة التجارية في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة بإقليم كوردستان.

ويقع المعبر الحدودي الجديد في حدود ناحية "ميدان" المتاخمة لحدود إيران وتحديدا مع محافظة "كرمانشاه".