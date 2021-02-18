إقليم كوردستان يدرس خططاً وقائية لسلالة كورونا الجديدة ويعلن موقفه من حظر التجوال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الخميس، بحث عدد من الخطط لمنع وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الإقليم.

وقال آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة الكوردستانية لوكالة شفق نيوز، إم "الحظر الشامل والجزئي الذي تم تطبيقه في باقي مناطق العراق لا يشمل اقليم كوردستان، وانما لدينا خططنا لمواجهة الفيروس".

وأضاف "خلال هذه الأيام سيكون هناك اجتماع مع وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات في المعابر الحدودية لمنع وصول السلاسة الجديدة للإقليم".

وقال "لدينا مجموعة خيارات للسيطرة على الفيروس وليس شرطاً أن نلجأ الى الحظر الشامل".

وكان وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تفشٍ سريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من خمسين بالمئة من الإصابات التي تسجل في مؤسسات وزارة الصحة هي بالسلالة الجديدة للفيروس".

وأشار الى "تسجيل إصابات شديدة بين الأطفال والشباب وهذا ينذر بخطر كبير ولا سيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة وكذلك نسبة الدخول الى المستشفيات وهذا يشكل ضغطا كبيرا على المؤسسات الصحية".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد أصدرت عدة تعليمات للحد من تفشي فيروس كورونا وسلالته الجديدة، من بينها فرض حظر تجوال كلي أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظر جزئي من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجر في باقي أيام الأسبوع، وفرض غرامة مالية على من لا يرتدي الكمامة والطبية، ومنع إقامة مجالس العزاء ومناسبات الأفراح وغلق دور العبادة وإجراءات أخرى.