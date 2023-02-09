إقليم كوردستان يدخل مرحلة "الانجماد" والسليمانية تسجل "رقماً قياسياً"

شفق نيوز/ توقع موقع الانواء الجوية العالمي "اكوا وذر"، يوم الخميس، ان تشهد جميع مناطق اقليم كوردستان انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة الليلة تصل فيه لما دون الصفر المئوي، مبياً أن السليمانية ستسجل أدنى درجة حرارة.

وجاء في النشرة التي اعلن عنها موقع "اكوا وذر" واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان درجة الحرارة ستنخفض في السليمانية الى 6 تحت الصفر، وهو مستوى قياسي على مستوى اقليم كوردستان والعراق في فصل الشتاء الحالي.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه معظم مناطق محافظة السليمانية الان هطولا متواصلا للثلوج منذ ساعات من دون توقف.

واشارت النشرة الى ان درجات الحرارة في اربيل ستكون 2 تحت الصفر، كما هو الحال في محافظة دهوك.

أما في كركوك فستنخفض درجات الحرارة الى الصفر المئوي.

وفي مدينة سنندج على الجانب الايراني، فقد اشارت التوقعات ان تشهد اكبر انخفاض في درجات الحرارة هذا العام اذ ستصل الى ما دون 13 تحت الصفر المئوي.

اما في العاصمة العراقية بغداد فستكون درجة الحرارة الليلة واحد درجة مئوية فقط، بحسب الموقع نفسه.