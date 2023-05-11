إقليم كوردستان يخصص 100 مليون دينار لصحة گرميان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة گرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، إبلاغها شفهياً بصرف 100 مليون دينار من بنك الإقليم في السليمانية، لافتة إلى صرف 225 مليون دينار فقط هذا العام، من أصل 600 مليون مفترضة.

وذكرت إدارة كرميان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد الاتصال بمدير البنك المركزي لإقليم كوردستان في السليمانية، قرر المشرف على الإدارة صرف 100 مليون دينار لدائرة صحة گرميان".

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام صحة گرميان، الدكتور سيروان محمد جمال، بحسب بيان ورد للوكالة، عدم ورود أي شيء رسمي حول إرسال 100 مليون دينار لدائرة صحة گرميان، وكل ما تم إجراؤه هو "تبليغ الدائرة شفهياً".

ونفى جمال، أن يكون الطلب باقتراح مشترك بينهم وبين إدارة گرميان، مردفاً بالقول: "على الرغم من أنه يتعين أن يتم تخصيص 150 مليون دينار شهرياً من بنك گرميان لدائرة الصحة، إلا أنه منذ بداية العام الجاري لم يتم صرف سوى 225 مليون دينار من أصل 600 مليون لدائرة الصحة".

وتابع: "نتيجة لذلك الخلل المالي، فإن الخدمات الصحية في كرميان سيئة ، حيث لا يوجد عمال للتنظيف ولا توجد مخصصات غذاء للمستشفيات، وهنالك نقص في الأدوية والمعدات والوقود لسيارات الإسعاف… إلخ، حيث لم يتم إرسال أموال للمديرية منذ شهر آب الماضي.