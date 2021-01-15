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إقليم كوردستان يحقق أكثر من 3 مليارات دولار إيرادات مالية من بيع النفط

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-15T14:42:38+0000
إقليم كوردستان يحقق أكثر من 3 مليارات دولار إيرادات مالية من بيع النفط

شفق نيوز/ أعلن المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز التابع لحكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تحقيق أكثر من ثلاثة مليارات دولار امريكي من بيع النفط الخام خلال تسعة أشهر من العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لما نشره المجلس لتقرير صادر عن شركة "ديلويت" الذي احتوى إحصاءات تم التحقق منها تغطي صادرات الاقليم من النفط واستهلاكه وعائداته للفترة من ١ كانون الثاني ٢٠٢٠ إلى ٣٠ أيلول ٢٠٢٠.

وبحسب الاحصاءات فإن صادرات الاقليم خلال تلك الاشهر بلغت 124 مليونا، و798 الفا، و921 برميلا من النفط الخام خلال تلك المدة.

وحقق اقليم كوردستان إيرادات مالية بلغت ثلاثة مليارات، و176 مليونا، و136 الفا، و721 دولارا من مبيعات النفط.

وبعد استقطاع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في الاقليم عن استخراجها للنفط فإن صافي المبلغ المتبقي لحكومة كوردستان هو مليار، و831 مليونا، و781 الفا، و964 دولارا امريكيا.

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